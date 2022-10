Zelensky chiede a Israele di unirsi alla lotta contro la Russia

Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, che, intervenendo alla conferenza della ... Il presidente ucrainoalla Conferenza di Berlino di impegnarsi per la copertura del deficit del ...Secondo Baud, il presidente ucrainoè stato chiamato all'ordine dall'Ue, perché era già stato messo in atto un "pacchetto di aiuti" da 450 milioni di euro per le armi. Secondo Baud, la ...Arrestato in Norvegia un ricercatore: diceva di essere brasiliano, gli investigatori sospettano sia una spia russa che raccoglieva informazioni riservate. In tutta Europa intensificate le indagini per ...La presidente della commissione Ue spiega che Kiev ha bisogno di una somma compresa fra 3 e 5 miliardi di euro al mese solo per le spese correnti, e si sta lavorando perché Bruxelles assuma una partec ...