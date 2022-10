Una Vita sospesa in attesa del gran finale? Il cambio di palinsesto!

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sono stati in molti a pubblicare le anticipazioni di Unarelative alla settimana dal 31 ottobre al 5 novembre 2022, ma sulla guida tv Mediaset Play non è contemplata la messa in onda della telenovela spagnola in queste date. Al suo posto sono stati programmati dei film, alcuni dei quali in prima tv. Molto probabilmente la rete vuole creare un po’ di suspence, prima di trasmettere ildella stagione conclusiva. Ma quando verrà scritta la parola fine? L’ultima puntata andrà in onda, salvo comunicazioni di variazioni, il 12 novembre 2022, presumibilmente in prima serata. Sapete che cos’ha ispirato Aurora Guerra nella creazione di Una? Vediamo da cos’ha tratto spunto l’autrice della famosa telenovela spagnola ...