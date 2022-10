Tennis | Atp Vienna | Sonego eliminato al primo turno

(Di martedì 25 ottobre 2022), 25 ott. - (Adnkronos) - Lorenzofuori aldel torneo Atp 500 di(veloce indoor, montepremi 2.349.180 euro). L'azzurro, numero 48 del mondo, cede al finlandese Emil Ruusuvuori, numero 43 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 25 minuti.

Il 36enne di Manacor dovrebbe giocare il Masters 1000 di Parigi - Bercy e leFinals di Torino, per poi disputare una serie di esibizioni in Sudamerica. È stato infatti confermato che Rafa non ...Ha trovato una vittoria al debutto sul veloce di Ortisei Andrea Vavassori (n.197) che ha battuto 36 63 61 la testa di serie numero 8, l'ungherese Fabian Marozsan (n.176). Prossimo avversario ...Vienna, 25 ott. – (Adnkronos) – Lorenzo Sonego fuori al primo turno del torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.349.180 euro). L’azzurro, numero 48 del mondo, cede al finlandese Emil Ruu ...Dal 13 al 20 novembre 2022 ci saranno le Atp Finals a Torino, Djokovic prenderà parte al torneo: ecco le sue dichiarazioni.