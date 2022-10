Libero Tv

Poche le proposte, più un elenco di problemi che già conoscevamo" Così la deputata del Pd Deboraha commentato ildi Giorgia Meloni alla Camera. 25 ottobre 2022...contrario di entrare nel gruppo dirigente per aver azzeccato uncontro il gruppo dirigente che è piaciuto ai giornali (probabile riferimento all'attuale vicepresidente pd Debora,... Serracchiani: discorso Meloni manifesto ideologico e divisivo Roma, 25 ott – "Il Pd ha le idee chiare, sul Terzo Polo chiedete a loro, ma io credo che di fronte alle parole che abbiamo ascoltato oggi sarebbe utile e necessario che l'opposizione trovasse dei punt ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...