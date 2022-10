Ora con i deepfake dei personaggi famosi si fanno anche le pubblicità

(Di martedì 25 ottobre 2022) Andiamo con ordine partendo da qualche esempio quando si parla dinella: la settimana scorsa è comparso Elon Musk in un video di marketing della strartup di investimenti immobiliari reAlpha Tech Corp, lo scorso mese è toccato a Tom Cruise e Leonardo Di Caprio in un video dell’azienda promozionale di machine-learning Paperspace Co e – ancora prima – è stato il turno di Bruce Willis che aiutava a disinnescare una bomba in unadella società di telecomunicazioni russa MegaFon. Si fa largo uso già da un po’, insomma, della tecnica che sempre più vieneutilizzata per diffondere fake news e creare disinformazione su tematiche come la guerra in Ucraina. LEGGI>>> Il rischio di essere truffati daè sempre più diffuso Il fenomeno dei ...

