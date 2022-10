Napoli | usura | corruzione e droga | 11 arresti | indagato un carabiniere Tra le vittime l' ex calciatore Bruscolotti

Operazione dei carabinieri contro la camorra. Gli imprenditori erano costretti a pagare tassi di interesse fino al ...Nel corso delle indagini, inoltre, sono emersi nove casi di, commessi in danno di esercenti attività imprenditoriali (tra cui un noto ex calciatore del calcio), a fronte dei quali gli ...NAPOLI - Per delega del Procuratore della Repubblica distrettuale di Napoli f.f., si comunica che nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando ...NAPOLI Undici ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Napoli nell'ambito delle indagini su un giro di usura gestito dalla… Leggi ...