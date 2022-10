Napoli | Spalletti | 'Rientra Anguissa Turnover? Con i Rangers 3-4 cambi Sulle parole di Mourinho'

e la scommessa di fare a meno dei big .vorrebbe stadi senza barriere .non replica a Mourinho ., Simeone rivela il segreto della sua ......allibratori orientali pare stiano già quotando quale partita segnerà la prima sconfitta del... Da allora, la macchina messa a punto danon ha perso un colpo in Italia e in Europa, ...La sfida ai Rangers Glasgow alla ricerca del primo posto. Il Napoli di Luciano Spalletti lancia l’amo alla Champions League per poter ambire alla prima posizione del Girone A, una gara da non ...ForzAzzurri.net - Simeone è felice e orgoglioso di essere un giocatore del Napoli, sempre pronto alle richieste di Spalletti ...