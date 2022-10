Meteo | il caldo anomalo si espanderà fino alla Scandinavia ' Anticiclone mostruoso'

(Di martedì 25 ottobre 2022) Situazione bloccata. Temperaturaa 12 gradi sopra la media dFranciaRepubblica Ceca. In Italia punte di 30 gradi. Sempre più grave lo stato dei ghiacciai alpini. Le previsioni per il ...

L'alta pressione di origine africana ha invaso l'Italia e buona parte del Mediterraneo senza la possibilità di spostarsi. Su tutto il Paese il contesto climatico sarà di stampo simil estivo con cielo ...Situazione bloccata. Temperatura fino a 12 gradi sopra la media dalla Francia alla Repubblica Ceca. In Italia punte di 30 gradi. Sempre più grave lo stato dei ghiacciai alpini. Le previsioni per il ...L’alta pressione di origine africana ha invaso l’Italia e buona parte del Mediterraneo senza la ...Situazione bloccata. Temperatura fino a 12 gradi sopra la media dalla Francia alla Repubblica Ceca. In Italia punte di 30 gradi. Sempre più grave lo stato dei ghiacciai alpini. Le previsioni per il Po ...