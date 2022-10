Meloni attacca la Banca centrale europea | “Sui tassi si muove in modo da molti ritenuto azzardato”

(Di martedì 25 ottobre 2022) All’estero, dove l’attenzione sugli orientamenti del governo a guida Giorgiain politica estera rimane molto alta, non è passata inosservata la stoccata della presidente del Consiglio alla. Parlando alla Camera stamaneha detto: “Crescita bassa o nulla, quindi, accompagnata dall’impennata dell’inflazione che ha superato il 9% nell’area euro e ha indotto la Bce, al pari di altre banche centrali, per la prima volta dopo 11 anni, a rialzare idi interesse. Una decisione dareputata azzardata e che rischia di ripercuotersi sul creditorio a famiglie e imprese, e che si somma a quella già assunta dalla stessadi porre fine, a partire dal 1° luglio 2022, ...

Ore 15.02 Boldrinila: 'Discorso vago alla Camera' Giorgia'Non mi è piaciuto nulla del suo discorso in aula, è stato polemico, vago e sull'immigrazione senza linea politica. ...Da Giovanni Paolo a Enrico Mattei, da Steve Jobs a Falcone e Borsellino, il Pantheon conservatore di, che invecesulla gestione del Covid e il ministro uscente Roberto Speranza le ...Meloni quest'oggi ha tenuto il discorso di fiducia alla Camera dei Deputati. La Presidente del Consiglio ha illustrato le linee generali del programma di govern ...Dal Pd ai 5 Stelle, passando per il Terzo Polo e Sinistra italiana: il giudizio dei partiti che non voteranno la fiducia al governo è netto e negativo, con qualche debole distinguo. Unica voce fuori d ...