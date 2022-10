Inter-Viktoria Plzen | Inzaghi | “Grande occasione Lukaku convocato se conferma miglioramenti”

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il tecnico dell’, Simone, alla vigilia del match contro ilvalevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Lo scorso anno siamo stati la seconda miglior difesa, ora dobbiamo crescere. Si parla di tutta la squadra e non dei soli difensori. Abbiamo fatto quattro partite alla grandi, ma domani sarà una finale. Abbiamo la possibilità di centrare il primo obiettivo stagionale con un turno di anticipo.saràse, sta lavorando conentusiasmo per tornare. E’ stata una grave perdita, non lo abbiamo avuto per due mesi. Con il suo rientro speriamo di migliorare ulteriormente il nostro rendimento ...