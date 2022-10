Guardiola su Haaland senza Mondiale | 'Spero non mangi e beva molto' VIDEO

Pepha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund di Champions League : 'Domani daremo il massimo per batterli, non sarà facile.In campo aperto ......l'innesto di, sta dando spettacolo. E lo spettacolo potrebbe concretizzarsi al Signal Iduna Park, con i padroni di casa vogliosi quantomeno di non demeritare contro la corazzata di. ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...In testa alla classifica marcatori della Champions League c'è un attaccante che in questa prima parte di stagione ha timbrato il cartellino in quasi tutte le partite disputate. Erling Haaland con la m ...