Grosse novità con l’aggiornamento iOS 16 1 da oggi | situazione aggiornata

Leggi su optimagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022) Da ieri non si parla d’altro che del rilascio del nuovo aggiornamento iOS 16.1 per i vari iPhone compatibili, al punto che in tanti vorrebbero approfondire le diverseconcepite da Apple tramite il pacchetto software in questione. Già, perché al di là di quanto viene annunciato tramite le liste ufficiali, spesso e volentieri ci sono alcuni elementi nascosti che possono fare la differenza per il pubblico. Premesso che qualsiasi considerazione sulla durata della batteria e sull’impatto avuto dal firmware sotto questo punto di vista sarebbe frettolosa, un primo bilancio effettivamente può già essere fatto. Un primo riepilogo sulleregistrate tramiteiOS 16.1 qui in Italia Fondamentalmente, lanon è cambiata più di tanto rispetto alle nostre ultime previsioni antecedenti ...