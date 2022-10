Eclissi solare del 25 ottobre | quando | come e dove vederla in sicurezza

(Di martedì 25 ottobre 2022) Oggi, 25, si potrà assistere a un’parziale di Sole, visibile da ogni parte d’Italia. La luna si posizionerà tra la Terra e il Sole mettendo in scena uno degli eventi astronomici più spettacolari dell’anno. Se impossibilitati a seguire l’evento in diretta, ci si può collegare al sito del Virtual Telescopevi sarà la diretta streaming commentata all’astrofisico Gianluca Masi. L’durerà due ore: inizierà tra le 11:15 e le 11:35, avrà il suo massimo circa un’ora dopo e terminerà attorno alle 13:20.L’osservazione diretta e a occhio nudo del Sole può essere pericolosa e provocare danni permanenti alla vista. Per evitare problemi è consigliato utilizzare i sistemi di protezione/osservazione specifici. Sono invece da evitare i metodi «fai da ...

Oscuramento massimo del 25% approfondimentodel 25 ottobre 2022 visibile in Italia, come vederla Il discoinizierà a essere parzialmente oscurato alla vista di chi si trova ...Articoli più letti Tutto quello che c'è da sapere sull'del 25 ottobre 2022 di Sandro Iannaccone Cosa pensa il nuovo ministro della Salute di vaccini e green pass di Kevin Carboni ...Nella mattinata di oggi 25 Ottobre 2022 lo spettacolo astronomico dell'anno: il Sole sarà nascosto dalla Luna in una bellissima eclissi solare.QUANTO DURERÀ L'ECLISSI SOLARE Il fenomeno durerà circa 2 ore e sarà percepibile in maniera differente a seconda del luogo in cui ci si trova. Il cielo si farà più scuro nelle regioni settentrionali d ...