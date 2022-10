Agenzia ANSA

di, Massimiliano Capece Minutolo e Elena De Simone,. "Siamo molto contenti di dare il via a questo progetto", commenta Andrea Rossi: "L'Università deve supportare gli studenti ad avere un luogo ...Giovedì 6 ottobre alle 19:30da MAG - Magazzeno Art Gallery la personale di Roberto Beragnoli intitolata Treasures from the subsidence of theof a Thousand Mosaics, mostra organizzata in compartecipazione col ... Domus, inaugura residenza universitaria al Campus Biomedico Domus Italia, società del gruppo Caltagirone, ha inaugurato oggi una nuova residenza universitaria destinata agli studenti del Campus Biomedico di Roma: realizzata grazie ad un accordo con l'ateneo ro ...Case moderne, mobilità sostenibile e un quartiere che si rinnova anche grazie ai giovani studenti universitari. 60 appartamenti in via Luigi De Marchi nel quartiere di Fonte Laurentina ...