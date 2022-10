Dinamo-Milan | le probabili formazioni | Pioli sorprende sulla trequarti

COPPE - Coppe europee, in settimana il quinto turno, si comincia questa sera con la Champions League , di scenae Juventus, i rossoneri in esterna contro laZagabria, i bianconeri ...... Martedì 25 ottobre 2022 ore 18.45 Salisburgo - Chelsea, Sky Sport Uno ore 18.45 Siviglia - Copenhagen, Sky Sport Football ore 21Zagabria -, Sky Sport Uno ore 21 Benfica - Juventus , ...L’allenatore del Milan Stefano Pioli dovrebbe schierare Ante Rebic come trequartista di destra contro la Dinamo Zagabria con De Ketelaere in posizione centrale. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato l ...La probabile formazione della Milan per la sfida alla Dinamo Zagabria, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League ...