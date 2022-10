Covid | in Campania incidenza in leggero rialzo | 2 morti in 48 ore

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 2992, in, i neo positivi alsu 19063 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino della Regioneè inil tasso diche oggi è pari al 15.69% e ieri era fermo al 14.70%. Due i decessi nelle ultime 48 ore; altre due persone decedute in precedenza ma registrate ieri. Negli ospedali restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive con 12 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri) e in degenza con 281 posti letto occupati (-3 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Hanno raggiunto il picco sia la curva della percentuale dei casi di- 19, sia quella dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive; la curva dei ...(7%) in stasi - ......2021 si recò al lavoro per diversi giorni nonostante fosse positiva al. All'epoca il caso fece scalpore ed ora, in virtù dell'azione legale promossa dalle associazioni Codici, Codicie ...