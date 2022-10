Conte boccia il primo discorso della Meloni alla Camera

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 25 ottobre 2022) “DPresidenteoltre un’ora di vuota retorica, condita da tanti slogan demagogici e i soliti richiami culturalidestra”. È quanto ha scritto su twitter il leader del M5S, Giuseppe: “I cittadini non hanno ascoltato una sola parola su soluzioni per carobollette e crisi energetica”, nel suo tweet, ha commentato così ilpresidente del Consiglio, Giorgia, questa mattinaper il voto di fiducia al Governo. “I cittadini – ha aggiunto il leader del M5S commentando ila Montecitorio – però non hanno ascoltato una sola parola su soluzioni per ...