Chiara Nasti ancora al centro della polemica a causa di un video

(Di martedì 25 ottobre 2022)suNon si placano le polemiche su. In queste ore infatti l’influencer è tornata nuovamente aldell’attenzione mediatica, dopo una risposta a una follower che non è piaciuta ai più. Ma vediamo cosa è accaduto. Come sappiamo da quando ha annunciato la sua gravidanza laha fatto L'articolo proviene da Novella 2000.

A pochi giorni dal parto,torna a fare infuriare il popolo del web. Questa volta l'influencer partenopea ci si è messa d'impegno a fare scoppiare l'ennesima polemica social prima pubblicando il video di un bambino,...finisce ancora una volta nell'occhio del ciclone per aver organizzato una bellissima festa per il suo bambino in arrivo. L' influencer napoletana ha pubblicato immagini di torte con il nome 'Thiago', ...Chiara Nasti torna a far discutere. Ha risposto ad una fan che le ha chiesto di chi fosse il bambino ripreso mentre diceva “vaffanc*lo”: ...Il commento - a metà tra minaccia e avvertimento - scritto dall'influencer a una sua follower su un video pubblicato su Instagram ha scatenato l'ennesima feroce polemica ...