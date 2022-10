Cattaneo FI | sottosegretari? Nostri temi Giustizia ed Economia

Il Denaro

... così Alessandro(FI), parlando fuori da Montecitorio con i giornalisti sulle "trattative" in corso per la scelta deidel governo Meloni. Il capogruppo di Forza italia alla ......e Ronzulli. Ad agitare le acque nel partito dell'ex cavaliere è stata una dichiarazione ...vuole rifarsi dello smacco subito di recente con l'assegnazione dei viceministri e deiNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In gioco il ruolo di coordinatore ricoperto da Tajani descritto come furibondo per le dichiarazioni di Mulè. Ronzulli: basta mistificazioni, nessun conto da regolare ...