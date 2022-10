Bollette | stop ai distacchi | pronto l’intervento del nuovo Governo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Iltargato Giorgia Meloni e centrodestra si appresta ad affrontare subito il problema delleLerappresentano il tema principale e il lavoro da fare prima di ogni cosa da parte delesecutivo di Giorgia Meloni. E’ necessario approvare una sorta di decreto Aiuti-quater che. magari, ilchiamerà in L'articolo proviene da Consumatore.com.

2022 - 10 - 25 09:54:12 Salvini:Fornero, flat tax e ponte Stretto sono in programma centrodestra 'Dalloalla Fornero (pagina 10 del programma elettorale del centrodestra) alla pace fiscale ...Ore 09:35 - Salvini: "Con Giorgia e Silvio realizzeremo il programma del centrodestra" "Dallo... parte già il pressing di Salvini ( Marco Cremonesi ) I confini d'Italia e i paletti sue ...Responsabilità e concretezza. Questa mattina Giorgia Meloni si presenterà alla Camera dei Deputati per tenere il suo primo discorso programmatico da presidente del Consiglio.Sul tavolo di Giorgetti gli interventi per aiutare famiglie e imprese a contrastare la crisi energetica e il caro bollette.