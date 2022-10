Belen | “Mio marito vi fa sorridere” ma arriva la frecciatina per Stefano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il lunedì seraRodriguez guarda il GF Vip o Stasera tutto è possibile? Antonino Spinalbese oDe Martino? La risposta è ovvia anche se magari una sbirciatina al reality show con l’ex compagno papà di sua figlia Luna lo darà anche lei. Il sostengo invece è solo e soltanto per, per suo. Finalmente può dirlo di nuovo:De Martino è suoe lo elogia, adesso che anche lui ha raggiunto i suoi obiettivi nel lavoro addio alle lacrime e ai litigi.Rodriguez pronta a seguire la fortunata edizione di Step su Rai 2 invita tutti a guardare il programma perché è divertente, perchéfatutti, anche lei, quasi sempre. Una dedica e unaper lui che è l’uomo ...

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip , andata in onda ieri lunedì 24 ottobre 2022, la sorella di Elettra è tornata nella Casa per confrontarsi con l'ex diRodriguez e chiarire ..."Adesso su Rai Due - ha scritto lei sui social mostrando alcuni momenti dello show condotto da De Martino -marito vi fa sorridere , quanto fa sorridere 'quasi sempre' anche a me! Con Stasera ...Il lunedì sera Belen Rodriguez non prende impegni per seguire Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile. Non è l'unica considerando gli ascolti, che nel prime time di ieri hanno premiato il progr ...Nuovo confronto al Grande Fratello Vip tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. L'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni. A grande sorpresa, Ginevra Lamborghini ha deci ...