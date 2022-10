Ansia Vlahovic | svelato il motivo della sostituzione in Benfica-Juventus

(Di martedì 25 ottobre 2022) A margineserata disastrosa in Champions League contro il, latrova ulteriori motivi di preoccupazione in Dusan. L’attaccante alla corte di Allegri infatti è stato sostituito al settantesimo minutosfida, benché avesse già segnato ed i suoi in quel momento fossero sotto di tre gol. In un primo momento sembrava che il cambio fosse legato ad una scelta tecnica ma, stando alle informazioni raccolte da Giovanni Guardalà per SkySport, così non è stato. Allegri avrebbe deciso di toglieredopo che quest’ultimo ha accusato un risentimento muscolare e, pare che sia stato proprio l’attaccante a chiedere la. Dusan...

LISBONA (Portogallo) - Nell'amara notte del Da Luz la Juventus non solo ma torna a Torino con l'per la situazione di Dusan. L'attaccante serbo, che aveva contribuito al gol del momentaneo 1 - 1 e ha avuto anche l'occasione per pareggiare sul 2 - 1 nella prima frazione, ha dovuto ...Adesso sta scaldando i motori per rientrare in attacco, viste anche le difficoltà dia ... Rialzarsi è essenziale, anche per dare fiducia a Lautaro , che aspetta conil suo partner ...