Alessia Pifferi | chat al vaglio degli inquirenti | sospetto di abusi sulla piccola Diana

(Di martedì 25 ottobre 2022) Emergono nuovi elementi sul caso di, in carcere da luglio per omicidio volontario, accusata di aver fatto morire di stenti la figlia di un anno e mezzo dopo averla abbandonata a casa per sei giorni. Nelle mani, unain cui la donna avrebbe risposto «Lo farai» a un uomo che le aveva chiesto, riferendosi alla bambina, di poterla baciare. Questa conversazione acquisita, insieme ad altre, ha portato la Squadra Mobile di Milano ad effettuare una perquisizione nei confronti dell’uomo di 56 anni, ora indagato – insieme a– di «corruzione di minorenne». Dalle numerose conversazioni – analizzate daglie acquisite dal telefono sequestrato della 37enne – è emerso, inoltre, che ...

