AEW | Gli FTR tornano in New Japan | annunciata la loro presenza a Battle Autumn

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 ottobre 2022) I FTR sono stati aggiunti alla lineup della NJPWdi Osaka del 5 novembre. In un video pubblicato poche ore fa sui social media, la NJPW ha annunciato che gli FTR saranno presenti alla chiusura del tour di sabato 5 novembre ad Osaka, in Giappone. Gli FTR hanno fatto un promo nel video, sfidando la NJPW a presentarei migliori sfidanti possibili. Dubbio Karl Anderson Non è stato indicato se l’incontro degli FTR sarà o meno un incontro per il titolo. Il duo detiene attualmente i titoli di tag team più importanti della NJPW, gli IWGP Heavyweight Tag Team Championships. Per lo show di Osaka sono già stati annunciati tre incontri per il titolo, anche se la difesa del titolo NEVER Openweight di Karl Anderson è ancora in sospeso. Anderson ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che non sarebbe stato ...