Von der Leyen “A novembre strategia europea per la salute”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Tutti a Grand Challenges si impegnano per l'equità e laglobale. Siamo sulla strada giusta, ma abbiamo ancora un pò di strada da fare. Il prossimo mese la Commissionepresenterà laper laglobale. Per progredire insieme verso il nostro obiettivo globale”. Così, su Twitter, la presidente della Commissione, Ursula von der, in occasione del suo intervento al Grand challenges annual meeting 2022 di Bruxelles. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

La Commissione europea presenterà la sua strategia per la salute globale il prossimo mese. Lo annuncia la presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso di apertura al 'Grand Challenges Annual Meeting' organizzato dalla Bill & Melinda Gates Foundation. "Siamo tutti impegnati per l'equità e la salute globale. Siamo sulla strada giusta, ma abbiamo ancora un pò di strada da fare. Il prossimo mese la Commissione europea presenterà la sua strategia per la salute globale. Per progredire insieme verso il nostro obiettivo globale".