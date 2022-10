Uomini e Donne | Puntata di Oggi | Gemma Delusa Da Roberto!

(Di lunedì 24 ottobre 2022)dida Roberto che sceglie di uscire con Silvia. Lui conferma che uscirà con la donna che bacerà, ma con la Galgani non c’è nessun bacio… Nellaquotidiana die Roberto sono stati per un po’ di tempo al centro dell’attenzione. Tutto sembrava andare molto bene tra loro, ma alla fine la decisione di Roberto di andare in esterna con Silvia ha lasciato di stucco la Galgani, deludendola. Si è parlato anche di Pinuccia e del Trono Classico. Ecco che cosa è successo nelladidi: Roberto vuole uscire con Silvia ...

L'esperto di gossip Amedeo Venza intanto oggi, ha fatto intuire che l'imprenditore sarebbe interessato a una ex del trono over diper averla contattata. I genitori di Sole e Celeste ...Gemma e Roberto si concedono un'altra serata, ma anche questa volta non c'è spazio per nessun bacio . A '' il cavaliere parla chiaro e spiega che il bacio per la sua dama arriverà solo quando sarà sicuro dei sentimenti che prova nei suoi confronti. 'Io sono fatto così. Non mi va di passare ...