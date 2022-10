Ucraina | Kiev | “Morti 67 940 soldati Russia”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 67.940 le perdite fra idelladal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 67.940 uomini, 2.590 carri armati, 5.295 mezzi corazzati, 1.673 sistemi d’artiglieria, 375 lanciarazzi multipli, 189 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 270 aerei, 245 elicotteri, 4.044 autoveicoli, 16 unità navali e 1.370 droni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Nota congiunta dei ministri degli Esteri. Il sospetto che la Russia sia pronta a far esplodere essa stessa una 'bomba sporca' per giustificare un'escalation militare. Nyt: 'Israele dà aintelligence contro droni ..."Nessuno si lascerebbe ingannare" se Mosca intensificasse il conflitto inutilizzando il pretesto dell'uso da parte didi una "bomba sporca" menzionata dal governo russo: hanno dichiarato oggi in una nota congiunta Parigi, Londra e Washington. I ministri degli ...«Il ponte di Crimea è un simbolo russo e, in quanto tale, sarà distrutto. Quando la Crimea tornerà all'Ucraina, questo ponte cesserà di esistere. Nessuno ne ha davvero bisogno». Lo ha detto il capo de ...'Se la Russia chiama e dice che l'Ucraina starebbe preparando qualcosa, questo significa solo una cosa: che la Russia l'ha gia' preparata. Credo ...