Tifoso interista spintonato allo stadio | identificato l' autore del gesto - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il responsabile sarà denunciato. Il questore Auriemma: 'Una partita di calcio non può essere il pretesto per scaricare le proprie ...

... emergono nuovi sviluppi in merito all'aggresione di undell'Inter da parte dei sostenitori ...responsabile degli atti violenti nei confronti di un ragazzo che indossava la maglia dell'...Il responsabile sarà denunciato. Il questore Auriemma: 'Una partita di calcio non può essere il pretesto per scaricare le proprie ...Maurizio Auriemma, Questore di Firenze, è tornato sui fatti successi durante Fiorentina-Inter, a margine di un evento a Palazzo Vecchio: "Una partita di calcio non può essere ...Il questore di Firenze, Maurizio Auriemma, ha informato i cronisti (a margine di un evento in Palazzo Vecchio) che è stato identificato il presunto protagonista delle spinte a un tifoso interista dura ...