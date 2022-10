Soldini alla Rolex Middle Sea Race | regata con poco vento

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il suono dei cannoni della Saluting Battery ha accompagnato il via dei 140 yachtSeaorganizzata dal Royal Malta Yacht Club cui prende parte anche l’italiano Giovanni. In un emolto competitivo, i team di fama internazionale si danno battaglia in un percorso di 606 miglia nautiche che prevede il giro antiorario della Sicilia e delle sue isole, con partenza e ritorno a La Valletta: ecco il punto della situazione.Seaè secondo a Stromboli Ilmolto leggero, dovuto ad un’alta pressione sul Mediterraneo, sta complicando nonil lavoro dei velisti: solitamente, infatti, gli yacht più veloci ...

...passeranno in quanto quello che rischiate è di perdere i benefici e sono un bel po' di. ... vale a dire un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato da non imputabilità...E si, bella idea quella di risparmiare iproprio sui servizi sociali…! La mente ... Il Sindacato Cobas rinnova l'invitopolitica ad accelerare i tempi per la definizione del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...