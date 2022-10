Si è costituito l' uomo accusato di aver ucciso la moglie a Bolzano

Leggi su agi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) AGI - È finita la fuga di Avni Mecja, l'ricercato perché sospettato dilaAlexandra Elena Mocanu, la barista di 35 anni di origini romene che domenica pomeriggio è stata trovata senza vita nel suo appartamento in viale Trieste 42 a. Mecja si trova in Procura nel capoluogo altoatesino a disposizione della magistratura, apprende l'AGI da fonti investigative. L'si sarebbe volontariamente consegnato. Stando a prime informazioni Mecja, cittadino originario dell'Albania, sarebbe fuggito nel suo Paese natale partendo dall'aeroporto di Treviso ma oggi è ritornato in Alto Adige. Elena Mocanu era da circa sei mesi barista al Top Bar presso il centro commerciale Centrum di. Mecje, 49 anni è un lavoratore edile. La coppia si era ...