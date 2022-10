Roma | perde il controllo della moto e si schianta contro un albero | morto 46enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Terribile incidente questa mattina in via Leone XIII, nel MunicipioXIII. Un uomo di 46 anni ha perso la vita. Per lui non c’è stato nulla da fare, le ferite erano troppo gravi. L’incidente su via Leone XIII:centauro Ilciclista di 46 anni, a bordo di una Honda CBR, per cause ancora da accertare, avrebbe perso ilmentre si dirigeva verso quartiere Gianicolense. L’uomo si ètoun, all’altezzapiazza Martin Luther King, intorno alle 12:00 di oggi 24 ottobre 2022. Sul luogo sono intervenute le pattuglie del XII Gruppo MonteverdePolizia diCapitale. L’uomo è deceduto in ospedale a causa del ...