Roma Napoli | Mourinho si è pensato inferiore

(Di lunedì 24 ottobre 2022)ha detto un po’ di cose, anche se il rischio è che tutto venga messo in secondo piano dall’abbagliante gol di Osimhen. E non sarebbe neanche sbagliato. Perché è legittimo chiedersi se mai la gara avrebbe potuto avere un esito diverso dallo 0-0 senza un gol capolavoro da parte del nigeriano. Che dalla stessa posizione, ma guardando a tu per tu Rui Patricio, aveva poco prima sparato un diagonale molto lontano dalla porta, facendo scattare un riflesso automatico sull’ammirazione per l’esuberanza fisica di questo attaccante, coniugata a qualche perplessità sulla sua capacità di tradurla in concretezza. E poi, invece, su un pallone molto più difficile da domare, ha esercitato l’istinto e la potenza, generando una traiettoria impossibile da intercettare a meno di pensare in anticipo – per l’appunto – che uno come lui ci avrebbe provato. Gol ...