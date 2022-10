Oroscopo giornaliero | 24 ottobre 2022

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Gli sforzi disciplinati realizzano i propri sogni e progetti domestici. Ma per un redditizio autunno, prima dovrete risolvere le sfide con le finanze familiari. Godetevi le pratiche che rivitalizzano, come lo sport o lo yoga, con l’avvicinarsi della Luna nuova in scorpione, vi potranno aiutare a trovare un buon equilibrio. Oggi marte in gemelli. Passione