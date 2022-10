La Stampa

...aver sottratto il gas nonostante il blocco dell'utenza dovuto al mancato pagamento delle, ... L'illecita di "sblocco" del contatore fu ripetuta ma poi arrivò la denuncia da parte ...Anzi: 'Malissimo!' Crisi energetica e carosono il tema del momento e l'ultima notizia è ... ribadisco mi sembra un'politica demagogica al limite del ridicolo. E quindi cosa ... Operazione bollette: il pacchetto degli interventi del governo per frenare i rincari La campagna. La società per la gestione del servizio idrico integrato intende ampliare la platea. «Investiremo più risorse nelle scuole del territorio». Uniacque punta sempre di più sulla digitalizzaz ...MESTRE - Con 100 mila euro si crea una Comunità energetica rinnovabile (Cer) di iniziativa pubblica a Marghera che riunisce 6 condomini contigui per un totale di 32 appartamenti i ...