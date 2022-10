Nato | ' accuse Mosca su bomba sporca Ucraina sono assurde'

"L'accusa che l'Ucraina si stia preparando a usare bombe sporche in Ucraina è assurda". Lo ha detto il segretario generale della, Jens Stoltenberg, in un'intervista a Politico Europe. "Ciò che ci preoccupa è che questo fa parte di uno schema che abbiamo già visto in precedenza da parte della Russia - in Siria, ma anche all'......sarà in grado di distinguere qualsiasi tentativo da parte della Russia di sfruttare le sue... Le telefonate allarmistiche di Mosca ad alcuni ministri della Difesa dellasul rischio che Kyiv ...Per la Nato "l'accusa da parte di Mosca che l'Ucraina si stia preparando a usare bombe sporche è assurda". Lo ha ribadito il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. "Fa parte di ..."L'accusa che l'Ucraina si stia preparando a usare bombe sporche in Ucraina è assurda". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista a Politico Europe. (ANSA) ...