Muore per mix di droghe a casa del pusher e l’amica non la soccorre | arrivano le condanne sul caso Maddalena Urbani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Sono arrivate le sentenze per la morte di, giovane ragazza figlia del prof. Carlo(uno dei primi medici e scienziati a isolare il virus della SARS nel mondo, aiutando così a salvare migliaia di vite umane), che morì adelper un mix letale die farmaci. I giudici della Corte d’Assise di Roma, hanno stabilito 14 anni di carcere per lo spacciatore, proprietario della dimora dove morì la ragazza e responsabile di avergli procurato e venduto le sostanze stupefacenti. Condannata a 2 anni anchedella giovane 21enne, K.E.H, che il giorno della tragedia soccorse in alcuno modoche stava male. La sentenza della Corte d’Assise suldi...