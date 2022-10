Migranti | naufragio al largo di Lampedusa Quattro dispersi

- Un barchino di cinque metri con a bordo una trentina diè affondato a 24 miglia dalla costa di Lampedusa. I militari della motovedetta della guardia costiera hanno tratto in salvo 22 ...... Gimbe: i contagi tornano a scendere ma aumentano i ricoveri INCIDENTE STRADALE Sofia Mancini e Francesco D'Aversa trovati morti in un fosso Leggi Anchediin Siria, sale a 81 il ...La gestione dei migranti deve tornare ai Paesi di partenza e non ai trafficanti o alle ong: questo l'obiettivo del titolare del Viminale, Matteo Piantedosi ...Il naufragio è avvenuto a 24 miglia dalla costa di Lampedusa. I militari della Guardia Costiera hanno messo in salvo 26 persone.