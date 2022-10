Macron subito da Meloni | è il primo capo di Stato a colloquio con la premier

TGCOM

...qualunque diffidenza o circospezione per costruire un rapporto solido sin da. 'Del resto - spiega una fonte ai vertici del nuovo esecutivo - se ci fosse stato un governo in carica,...Un gruppo imponente che harichiamato l'attenzione dei passanti. Qualcuno si è lanciato in saluti a le president , conche ha risposto con grande affabilità. Un bagno di folla terminato ... Meloni, primo giorno da premier: Cdm e passaggio di consegne con Draghi, poi confronto con Macron sul nodo energia Non era previsto che la visita di Emmanuel Macron a Roma coincidesse con il primo giorno di lavoro del nuovo governo di centrodestra. Stava ai due leader azionare l'istinto. E così, «nel rispetto dei ...Che i due siano diversi e abbiano appartenenze differenti non è un mistero. Né lo è che, in passato, si siano più volte criticati a distanza. Ora però, ...