Le 4 grotte più belle d’Italia da vedere almeno una volta nella vita

(Di lunedì 24 ottobre 2022) In Italia ci sonodi grande valore, sono spettacolari, dauna. Queste sono le piùin assoluto da non perdere, un pezzo di storia che si trasforma. Scopriamo dove si trovano e come visitarle. Siete pronti a immergervi nelle profondità della terra e auno spettacolo unico? L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Tiscali

...Terre dei Briganti intorno ad Ascoli Piceno o quello dalledi Frasassi al mare di Falconara Marittima. Un evergreen restano i piccoli borghi che, da qualche anno, hanno un'opportunità in: ..."La notte di Harry Potter" è pensata per ipiccoli, ma non solo: gli organizzatori hanno ... Cantine Polvanera di Gioia del Colle, La Bodega di Angelina di Castellanache proporrà "... Le antiche Grotte di Ajanta in India: scavate nella roccia contengono dipinti e sculture del Buddha