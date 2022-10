Lancia - Design day | il 28 novembre i dettagli sul rilancio del marchio

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il 28sarà una data chiave per scoprire l'avvenire del. In un post su LinkedIn, il ceo delLuca Napolitano ha annunciato per quella data un evento che prende il nome diDay e che è stato descritto senza mezzi termini come "il primo evento del Rinascimento di". Per il momento isi fermano qui, ma ce n'è quanto basta per creare una forte aspettativa nei confronti dei piani di uno dei brand che il gruppo Stellantis intende valorizzare maggiormente. Ypsilon, Aurelia e Delta dal 2024 al 2028. Nell'occasione si parlerà sicuramente di stile e di conseguenza potrebbero essere svelati ulterioririguardo una gamma che è già stata annunciata nei mesi scorsi, nei suoi tratti ...