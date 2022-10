La letterina di Luciana Littizzetto a Gasparri | “La 194 non si tocca”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) var bp = bp; bp.push({ “div”: “Brid 1”, “obj”: {“id”:”26842?,”width”:”16?,”height”:”9?,”video”:”1123824?} }); Nel corso della puntata di ieri, 23 ottobre, di Che tempo che fa su Rai 3,si è rivolta direttamente a Mauriziodopo la sua iniziativa di disegno di legge sull’aborto e il conoscimento civile del feto: “Lo dirò forte e chiaro: la 194 non si devere. La 194 non è mia, tua, né di destra né di sinistra, la legge 194 è di tutte le donne”, ha detto la comica torinese.fa riferimento a quel ddl presentato il 18 ottobre al Senato che prevede il riconoscimento giuridico del feto. Insomma, un chiaro passo che andrebbe a modificare quel diritto sancito dalla legge 194. “La legge 194, è quella che garantisce il diritto all’aborto, e sottolineo, non invita ...

Repubblica TV

Littizzetto spedisce la sua consuetaal senatore Maurizio Gasparri dopo la sua iniziativa di disegno di legge sull'aborto e il conoscimento civile del feto. 'la legge 194 non è né di ...Sarà affiancato daLittizzetto e come valletta ci sarà sempre Filippa Lagerback . In una ... dopo essere statadi Passaparola, li ha mossi proprio a Che Tempo Che Fa , nel ruolo di ... La letterina di Luciana Littizzetto a Maurizio Gasparri: 'La 194 non si tocca, è di tutte le donne' Nel corso della puntata di ieri, 23 ottobre, di Che tempo che fa su Rai 3, Luciana Littizzetto si è rivolta direttamente a Maurizio Gasparri dopo la sua iniziativa di disegno di legge sull’aborto e il ...Luciana Littizzetto e la lettera al senatore Gasparri sulla legge 194 a Che Tempo che Fa domenica 23 ottobre 2022 ...