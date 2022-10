La Svolta

Presto a guidare l'esercito d'saràHalevi, scelto dal ministro della Difesa Benny Gantz come nuovo capo di Stato maggiore del paese. Halevi succederà ad Aviv Kochavi, di cui attualmente è il numero due. "È l'......delle sofferenze e una più tempestiva espressione di rammarico non avrebbero danneggiato- ... Gli attacchi personali dei media contro il vice capo di gabinettoHalevi, che sembra essere il ... Ultimo'ora: Israele: Herzi Halevi sarà nuovo capo dell'esercito Tel Aviv, 24 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il governo israeliano ha confermato che il generale Herzi Halevi, ex capo dell'intelligence militare del paese, sarà nominato capo militare ...Il governo israeliano ha confermato domenica che il generale Herzi Halevi, ex capo dell’intelligence militare del Paese, è stato nominato prossimo leader militare a capo delle Forze di Difesa Israelia ...