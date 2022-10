Immagini di bimbi vittime abusi sui social | denunciati 7 minori

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sette, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, tra cui una ragazza, sono statidalla polizia poiché ritenuti responsabili di aver ricevuto e inviato, su diversi gruppidi bambini, anche di tre o quattro anni,disessuali. L’operazione, denominata Poison, è stata condotta dalla Polizia del centro operativo sicurezza cibernetica della Polizia postale di Pescara e coordinata dalla procura dei minorenni dell’Aquila. L’accusa è di diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine, scaturita su impulso del Cncpo (Centro nazionale per il contrasto alla Pedopornografia online) del Servizio Polizia postale e delle Comunicazioni di Roma, trae origine da una segnalazione del Servizio Emergenza Infanzia 114, relativa ...

