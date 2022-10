Il telefonino in auto può trasformarsi da strumento di morte in ' veicolo di prevenzione' ?

... che subito fa scattare una riflessione su un possibile impiego, intelligente e utile, delle tecnologie, del: perché non aprire in rete uno spazio, gestito dalle forze dell'ordine, dove ...... "Chiamai Tim, il tour manager, colper dirgli che non potevo continuare. È stata una ... leda corsa. Mi sono ritrovato a vincere più del solito. La gente veniva da me e mi diceva, '...