Il porto di Amburgo verso  la Cina di Xi | ora il cancelliere Scholz è sotto accusa

... la compagnia statale cinese Cosco potrebbe ricevere l'autorizzazione dal governo tedesco ad acquisire una parte del terminal Tollerort deldi, ma solo per il 24,9% e non per il 35% ...di Paolo Valentino Il governo tedesco è diviso: autorizzare o no l'acquisto del 35% di uno dei terminal deldi, "infrastruttura di interesse nazionale" Il Cancelliere, già sindaco della città, è a favore. Contrari i ministri di Interni e Difesa L a strada che porta all'inferno è lastricata di ...Secondo informazioni della Sueddeutsche Zeitung, la compagnia statale cinese Cosco potrebbe ricevere l'autorizzazione dal governo tedesco ad acquisire una parte del terminal Tollerort del porto di Amb ...Il governo tedesco è diviso: autorizzare o no l’acquisto del 35% di uno dei terminal del porto di Amburgo, «infrastruttura di interesse nazionale» Il Cancelliere, già sindaco della città, è a favore.