Formula 1 | nuovo ordine d’arrivo GP USA 2022 | ecco i piloti sanzionati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Con la conclusione del GP degli USA, diciannovesimo e quart’ultimo appuntamento del Campionato Mondialedi1, corso sul tracciato di Austin in Texas, la Red Bull si è aggiudicata ufficialmente il titolo di campione del mondo costruttori F1. La vittoria finale del gran premio è andata a Max Verstappen che dopo la solita fantastica rimonta ha raggiunto il traguardo in prima posizione piazzandosi davanti al britannico Lewis Hamilton ed al “predestinato” Charles Leclerc. GP USA,1: le sanzioni inflitte dai commissari FIA(Credit foto – pagina Facebook F1)L’della gara è stato cambiato nel corso della notte in Italia. Ipenalizzati dai commissari sono risultati cinque, in ...