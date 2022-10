Fiducia alla Meloni | domani dalle 10 45  lo speciale del Tg4 con Stefania Cavallaro ed i suoi ospiti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 24 ottobre 2022), martedì 25 ottobre 2022, su Retequattro,ore 10.45, andrà in onda “Tg4 –” per seguire in tempo reale le dichiarazioni programmatiche del neo Presidente del Consiglio GiorgiadavantiCamera dei Deputati.dello: Paolo Guzzanti e Gianfranco Pasquino. ConduceCavro. A seguire, il consueto appuntamento con l’edizione del Tg4 delle ore 12.00.ore 15.30, appuntamento con “Tg4 Diario del giorno” che si allungherà per seguire la discussione generale, la replica del Premier e le dichiarazioni di voto dei capigruppo. A seguire, l’edizione del Tg4 delle ore 19.00. Max L'articolo proviene da ...