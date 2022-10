Credit Suisse paga 238 milioni alle autorità francesi per chiudere l’inchiesta sull’evasione fiscale di 5mila clienti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Mentre si avvicina l’attesa data del 27 ottobre, giorno della verità in cuidovrà spiegare agli investitori dove troverà gli 8-9 miliardi di dollari che servono per procedere a ristrutturazione e rafforzamento di capitale, il gruppo svizzero ha raggiunto un accordo con la magistratura francese in base al quale pagherà 238di euro perche la vede indagata per aver aiutato circaad evadere il fisco. Una settimana fa il gruppo si era accordato con lestatunitensindo 495di dollari peruna causa sulla vendita di bond garantiti da mutui residenziali. Chiaro l’intento della banca svizzera di presentarsi giovedì con le ...