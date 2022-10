Consulta | dissesto enti locali | infondate censure sospensione pagamento durante procedura

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Non sono fondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sulle norme che prevedono la “mera” deldegli interessiladidi un ente locale e non escludono il diritto dei creditori di chiedere ildi quelli maturati successivamente alla dichiarazione di. È quanto si legge nella sentenza n. 219 depositata oggi (redattore il giudice Angelo Buscema) con cui la Corte costituzionale ha ritenuto le norme sulcontenute nel Testo unico(articolo 248, quarto comma) espressive di un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di tutela dei creditori, alla base della sicurezza dei traffici commerciali, e l'esigenza ...

Dissesto enti locali, la Consulta: non fondate le censure sulla mera sospensione del pagamento degli interessi - ItaliaOggi.it Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Non sono fondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sulle norme che prevedono la mera sospensione del pagamento degli interessi durante la procedura di dissesto.La Corte costituzionale ha ritenuto le norme sul dissesto contenute nel Testo unico enti locali espressive di un ragionevole bilanciamento tra ...