Centri dialisi in affanno | il caro energia è il colpo di grazia e la Regione tace

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Diritto alla salute ebollette, due aspetti che viaggiano di pari passo perché ci sono in ballo incrementi dei costi che mettono a rischio il corretto e continuo funzionamento delle strutture a servizio del cittadino. In unache è già inper quanto riguarda l’aspetto sanitario, con l’uscita dal commissariamento che rappresenta solo il classico fumo negli occhi, mentre la realtà dei fatti dice che per i costi eccessivi che si profilano in tante strutture è davvero grosso il rischio che ‘l’interruttore elettrico’ si possa spegnere. Il grido d’allarme è costante e proviene da diverse direzioni. Dai grandi ospedali, alle piccole strutture, passando per ipubblici e privati. L’ultimo, in ordine di tempo, arriva daidi ...

Bollette alle stelle per i centri di dialisi campani accreditati con il Servizio sanitario. Strutture messe in ginocchio, negli ultimi mesi, da tariffe lievitate di circa il 300 per cento. A rischio di sopravvivenza è un ...